بعد أنباء هروبه.. تقارير تكشف محاولة عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء المغربي

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن اللاعب المصري عمرو وردة جناح الرجاء المغربي، المنضم حديثا للنادي تعرض لوعكة صحية، اليوم الثلاثاء، وطالب على إثرها مسئولي النادي بالرحيل.

ونشر وردة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له أثناء وجوده في أحد المستشفيات بالمغرب، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأشارت التقارير إلى أن وردة، أبدي رغبته في التراجع عن تعاقده مع الرجاء، حيث تحدث لبعض مسؤولي الفريق الأخضر بخصوص فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء في المغرب.

جاء ذلك بعدما أثار اللاعب الجدل بعد تردد أنباء عن هروبه من النادي المغربي، وتغيبه عن مران الفريق وإغلاقه هاتفه وعدم تواجده في مقر إقامته لمدة يومين.

وكشفت تقارير صحفية مصرية ومغربية، أن اللاعب مختفي ومكانه غير معروف منذ يومين وأنه تغيب عن مران الفريق وأغلق هاتفه ولا يعلم أحد في نادي الرجاء مكانه.

وأعلن الرجاء المغربي في 12 أغسطس الجاري، تعاقده مع عمرو وردة (29 عاما) لمدة موسم، قادما من أبولون ليماسول القبرصي في صفقة انتقال حر.