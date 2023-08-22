الصحة: المصابان بمتحور كورونا الجديد يتلقيان علاجهما منزليا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إصابة 2 من المواطنين متحور كورونا الجديد “Eg5”، لافتًا إلى أن المصابين بمتحور كورونا الجديد يتلقيان علاجهما في المنزل.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة":"يوجد منظومة في 27 محافظة من محافظات الجمهورية، تعمل على الترصد للجهاز التنفسي، وأي حالة تشتكي من أعراض الجهاز التنفسي، يتم الحصول على تحاليل لها، وإرسالها للمعامل المركزية، ومن ثم عمل المسح، لكي تعرف الوزارة ما هي الأمراض التي تنتشر في مصر من خلال الجهاز التنفسي والفيروسات التي تصيبه".

وتابع أنه تم رصد الحالتين المصابين، والأعراض الموجودة لديهم خفيفة، إذ كانا يشتكيان من أعراض الجهاز التنفسي مع ارتفاع في درجات الحرارة مع الرشح، وتم إجراء تحاليل لهما وإرسالها للمعامل المركزية، وتم اكتشاف أن المرض هو متحور كورونا الجديد إيجي 5، وهي نفس الأعراض الموجودة في أدوار البرد العادية، والإنفلونزا وأوميكرون المتحور السابق لكورونا.

وأوضح أن أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف كثيرًا عن الأعراض الطبيعية مثل تغير في حاسة الشم، وارتفاع في درجات الحرارة، والرشح، وأحيانا الإسهال، وهي نفس الأعراض المعروفة، مشيرًا إلى أن الحالتين كانت حالتهم خفيفة جدا، ولا تستدعي حالتهم دخول المستشفى على الإطلاق.