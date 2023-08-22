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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النصر السعودي يقتنص نجم وسط بورتو رسميا

أوتافيو إدميلسون
أوتافيو إدميلسون
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أعلن نادي النصر نجاح صفقة انتقال نجم وسط نادي بورتو البرتغالي، أوتافيو إدميلسون، لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الفريق السعودي للموسم القادم بعد بداية صعبة في الدوري السعودي حيث تعثر الفريق في المباراتين الأوليتين.

ونشر حساب النادي على منصة "تويتر" مقطع فيديو دعائي يظهر لحظة انضمام لاعب الوسط أوتافيو (28 عاما) لصفوف النصر، وعلق عليه: "أوتافيو أصبح واحدا منا".

وذكرت تقارير صحفية عالمية، أن قيمة الصفقة وراتب اللاعب خلال فترة تعاقده التي تمتد لـ3 مواسم، قد تجاوزت حاجز الـ100 مليون دولار.

النصر السعودي أوتافيو إدميلسون الانتقالات الصيفية