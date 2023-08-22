صدر حديثا.. ديوان "أقدام على الحافة" للشاعر مصطفى الملح

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة ديوان جديد موسوم بعنوان: (أقدام على الحافة) للشاعر والروائي المغربي مصطفى ملح.

ويمثل الديوان تتويجا لمسيرة شعرية تأثثت بالمجموعات الشعرية الآتية: دم الشاعر ٢٠٠٦، عصافير الطفولة ٢٠٠٩، رماد الشمس ٢٠١٤، أمواج في اليابسة ٢٠١٥، أجراس بعيدة ٢٠١٦، سماء لا تسع السرب ٢٠١٦، لا أوبخ أحدا ٢٠١٩، بين الكاف والنون ٢٠٢٠، أرض لا تصلح للحب ٢٠٢١.

وأخيرا أقدام على الحافة ٢٠٢٣ الذي قدم له الشاعر عبد الحق ميفراني مدير دار الشعر بمراكش، وهي المؤسسة المشرفة على الديوان بتنسيق مع دار الثقافة بالشارقة. وقد عنون الشاعر ميفراني توطئته بعنوان لافت: القصيدة بوعي أنطلوجي. ونقتطف من كلمته ما يلي: (أقدام على الحافة، ديوان جديد للشاعر مصطفى ملح، أحد أبرز شعراء التسعينيات في المغرب، والذي راكم ضمن مساره الإبداعي منجزا شعريا وسرديا غنيا، جعله أحد أهم الأصوات الشعرية الحاضرة بقوة في المشهد الشعري الحديث بالمغرب)

ويتشكل الديوان من ١٥٣ صفحة من الحجم المتوسط، كما تقتسم الديوان ستة فصول وردت كالآتي:

الفصل الأول: شهوة الصعود إلى الهاوية.

ويتضمن ثلاث قصائد: من سفك دم هند؟/ الكائن المنسوج من عدم/ أقدام على الحافة.

الفصل الثاني: الوهم أقل التباسا من الحقيقة.

ويتضمن قصيدتين: الفأر الإلكتروني/ لسان العرب.

الفصل الثالث: البرزخ وطن غير بعيد.

ويتضمن قصيدتين: مثل أسنان مشط/ الجحيم.

الفصل الرابع: الحلم بعيون نيتة.

ويتضمن ثلاث قصائد: كنت أحلم في صغري/ بكاء شاعر يسيل/ السم في كأس سقراط.

الفصل الخامس: الحب بقلب آيل للكسر.

وتمثله قصيدة واحدة: إلى امرأة ستولد قريبا.

الفصل السادس: فخاخ لصيد الزمن.

ويتضمن أربعة عشر نصا شعريا: ثلاثة عشر فخا/ الفخاخ/ الحقيبة/ الكفن/ العريس/ الظل/ الفراغ/ الحمار/ نساء/ شهرزاد/ السرك/ القصيدة/ القناص/ القفص.

وجدير بالذكر أن الشاعر مصطفى ملح اختار قصيدة التفعيلة في قصائده كما لو كان يعيد للعالم غير المنضبط وذي الإيقاع المنكسر، يعيد إليه بعضا من إيقاعه المفقود، وذلك باعتماد قصيدة التفعيلة.