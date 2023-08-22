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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأوكراني بذكرى يوم الاستقلال

السيسي وزيلينسكي
السيسي وزيلينسكي
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة أوكرانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

الرئيس السيسي ذكرى يوم الاستقلال زيلينسكي