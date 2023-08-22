الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأوكراني بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة أوكرانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.