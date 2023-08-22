بالصور.. إقليم وسط الصعيد الثقافي يقدم مشروع الألف مبدع

نظم اقليم وسط الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد نبيل فعاليات مشروع الالف مبدع من اطفال وشباب ،وذلك فى محافظات سوهاج والمنيا واسيوط والوادى الجديد.

واجتمع بقصر ثقافة طهطا بسوهاج ما يزيد عن المائة طفل وطفلة فى مواهب فنية و أدبية فى مجال الرسم والقاء الشعر والغناء.

في البداية افتتح رئيس الإقليم محمد نبيل معرض فن تشكيلى للاطفال بلغ عددهم (٢٥) طفلة وطفل وتم افتتاح منافسات القاء الشعر بين عدد من الاطفال وصل الى (٢٠) طفلة وطفل جميعهم قاموا بإلقاء الشعر لمشاهير الأدب العربى بدء من الاعصمى والمتنبى وعنتر بن شداد وشعراء المدارس الشعرية منهم ابراهيم ناجى والبارودى واحمد شوقى وعبد الرحمن الشرقاوى وغيرهم.

كما قدم فريق كورال أطفال طهطا تحت التأسيس عدد من الاغانى الوطنية لمشاهير الغناء ووصل عددهم ٢٥طفلة وطفل ، وفى مجال الاداء الاستعراضي قدم اكثر من ٣٠ طفل وطفلة مواهب متنوعة على مسرح قصر ثقافة طهطا امام أسر واهالي مدينة طهطا،وذلك بحضور مديرى المواقع الثقافية الثمانية عشر التابعة لفرع ثقافة سوهاج ، جلال ابو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج، وعدد من الشعراء على راسهم اوفى الانور رئيس نادى ادب مركزى سوهاج.

كما اقام قصر ثقافه طهطا احتفاليه كبري لاكتشاف وتكريم المواهب من الاطفال في الفنون التشكيليه والغناء والقاء الشعر.

بدأت الاحتفالية بإفتتاح معرض فني تشكيلي الذي اشتمل علي العديد من اعمال رواد الفنون التشكيليه وتضمن ايضا لوحات نتاج ورش الفنون التشكيليه خلال الأنشطه الصيفيه للقصر تدريب الفنانين نبيل شحاته وياسمين السعودي وهايدي علاء .

كما ضم الحفل القاء لأبيات الشعر من مواهب نادي ادب طهطا الصغار وكانت البدايه للطفلة اسراء محمد محفوظ التي القت قصيده بعنوان (في حب مصر ) للشاعره سناء مرجان ،والطفلة تسنيم الامير التي ابدعت بالقاء قصيده لنهج البرده ، ومن مواهب نادي الادب

كان الاطفال ريناد عمرو فتحي وعمر محمد وتحت اشراف الشاعر منتصر عبد الناصر مشرف نادي الادب ، وتواصل فقرات الحفل بكورال قصر ثقافه طهطا والذي ابدع بتقديم بعض الاغاني منها عظيمه يا مصر ،ورجاله وطول عمر ولادك يا بلدنا رجاله ،وعاش وصوره، تدريب الفنان المايسترو محسن البدري ،وكان الختام بتكريم افضل المواهب بتقديم بعض من شهادات التقدير.

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