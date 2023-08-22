انطلاق جلسات قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا

انطلقت جلسات القمة الـ15 لـ"بريكس" بحضور الدول الخمس الأعضاء بالمجموعة، اليوم الثلاثاء، والمقرر أن تستمر حتى 24 من شهر أغسطس الجاري بمدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقام فيه القمة بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزت، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وكذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فيما من المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسات القمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما يرأس وزير الخارجية الروسي وفد بلاده في مدينة جوهانسبرج.

جدير بالذكر أن مجموعة "البريكس" هي تكتل يضم عدة دول اقتصادية كبرى أبرزها الصين والهند وجنوب أفريقيا والهند، والتي تأسس عام 2006، وبدأت أول اجتماعاتها في مدينة يكاترينبورج بروسيا.

ويبلغ عدد سكان دول مجموعة بريكس 3.24 مليار نسمة، بما يعادل 40% من سكان العالم، فيما تزداد التوقعات حول ارتفاع عدد سكان دول المجموعة بمعدل 625 مليون نسمة حتى عام 2026.