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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يعلن عن قميصه الجديد .. شاهد

قميص النادي الأهلي
قميص النادي الأهلي للموسم الجديد
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أعلن النادي الأهلي عن قميصه الجديد الذي سيخوض من خلاله منافسات الموسم المقبل عبر ستوري الحساب الرسمى للنادى عبر إنستجرام.

وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن قراره بإعلان القميص الجديد بكتابة عبارة: "يا كاتب التاريخ"، إلى جانب تاريخ اليوم (22 أغسطس).

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وأجرى النادى الأهلى جلسة تصوير للاعبين بالقميص الجديد وسيتم نشرها الليلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونجح الأهلى في الموسم الماضى بتحقيق 5 ألقاب هى السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1، وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد المارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.

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