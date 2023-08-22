ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأوبرا تواصل استعداداتها لإطلاق فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين 31

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، استعداداتها لاطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء والتى تفتتح مساء الجمعة، 25 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه جارى العمل على إنهاء كافة الإعدادت الفنية الخاصة بالمسرح والتجهيزات اللوجيستية لاستقبال ضيوف الفعاليات والتى تشمل شاشات ضخمة موزعة فى ارجاء منطقة المسرح لتيسير متابعة العروض والحد من الازدحام، إضافة إلى وسائل نقل من بوابة الدخول وحتى المسرح الى جانب مناطق خدمات للجمهور.

وأشار إلى أن المهرجان طوال تاريخه حظى بحضور مكثف نظرا لتنوع محتواه والذى يناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مضيفا أن دورة هذا العام تشهد تطويرا يهدف إلى خلق حالة فنية متفردة تعمل على إثراء الساحة الإبداعية فى مصر.

وأكد أن برنامج الفعاليات يلقى الضوء على الحراك الغنائى والموسيقى المعاصر كما يستلهم الأعمال والمؤلفات الكلاسيكية والحديثة.

دار الأوبرا المصرية مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء خالد داغر الحراك الغنائى والموسيقى المعاصر