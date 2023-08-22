تنسيق الجامعات ٢٠٢٣.. وزارة التعليم العالي تعلن تخلف 5747 طالب وطالبة عن التقديم بالمرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال بيان رسمي لها الآن، نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات المصرية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث أعلنت أنه تم تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

و كان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :- الشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% بعدد طلبة 90688، ليكون الإجمالي 350133.

وأشارت الوزارة أنه قد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:- عدد الطلاب المتقدمين من الشعب العلمية 254168، وتخلف 5277 ليكون إجمالي الشعب 259445، وتقدم في الشعبة الأدبية 90218 ولم يتقدم 470 ليكون إجمالي عدد الشعبة.

90688، وبذلك يتضح تخلف عدد (5747) طالب عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة.