الثانوية العامة “دور ثان”| اليوم.. الطلاب يواجهون امتحاني الاقتصاد والإحصاء

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثانى في مادتى "الاقتصاد، والإحصاء".

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى " مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات".

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات أمس امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بإجمالي عدد (6675 ) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة"الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فترة أولى بعدد (4) طالب/طالبة، وامتحان "مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)" فترة ثانية بعدد (4) طالب/طالبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (2) حالة غش الكتروني ، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (الجيزة) قام بالغش الالكتروني، وضبط طالب أخر فى محافظة (المنيا) قام بالغش الالكتروني، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.