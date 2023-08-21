مسؤول أممي يحث على تقديم المساعدات للسودانيين المحاصرين بسبب الاشتباكات

طالب جاغان تشابغين، الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر بضرورة دعم ومساندة المواطنين السودانيين في مناطق الاشتباكات وتقديم أوجه الدعم لهم بسبب ما يعانون من حصار دام لأكثر من ستة أشهر منذ بدء الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكد المسؤول الأممي على أن منظمات الهلال والصليب الأحمر تلقوا 7% فقط من مجمل المبلغ الذي ناشدوا المجتمع الدولي بجمعه لمساندة السوادنيين وهو 45 مليون دولار، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأسر السودانية التي لا تزال تعاني من ويلات الحرب السودانية ولم تتلق الدعم المناسب لها.

ونقلت وكالات أنباء عالمية عن تشابغين قوله إن الاحتياجات كثيرة وحقيقية في ظل المعاناة الكبيرة التي يعانيها أهالي السودان، مع تدهور الأوضاع الأمنية للمواطنين ما يؤكد على احتياجهم للمساعدات العاجلة.