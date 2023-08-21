ads
الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسؤول أممي يحث على تقديم المساعدات للسودانيين المحاصرين بسبب الاشتباكات

جاغان تشابغين
جاغان تشابغين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب جاغان تشابغين، الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر بضرورة دعم ومساندة المواطنين السودانيين في مناطق الاشتباكات وتقديم أوجه الدعم لهم بسبب ما يعانون من حصار دام لأكثر من ستة أشهر منذ بدء الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكد المسؤول الأممي على أن منظمات الهلال والصليب الأحمر تلقوا 7% فقط من مجمل المبلغ الذي ناشدوا المجتمع الدولي بجمعه لمساندة السوادنيين وهو 45 مليون دولار، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأسر السودانية التي لا تزال تعاني من ويلات الحرب السودانية ولم تتلق الدعم المناسب لها.

ونقلت وكالات أنباء عالمية عن تشابغين قوله إن الاحتياجات كثيرة وحقيقية في ظل المعاناة الكبيرة التي يعانيها أهالي السودان، مع تدهور الأوضاع الأمنية للمواطنين ما يؤكد على احتياجهم للمساعدات العاجلة.

الهلال والصليب اشتباك احتياجات المجتمع الدولي السودانيين