تنفق على والدها.. مصرع فتاة دهسًا خلال عملها سائقة توكتوك بالدقهلية

لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا مصرعها دهسًا وذلك خلال عملها على توك توك ومساعدة أهلها في الإنفاق بعدما اصطدم بها جرار زراعي ودهس المركبة التي تقودها وهي بداخله وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى السنبلاوين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي ، مأمور مركز السنبلاوين، بوقوع حادث اصطدام جرار زراعي بتوك توك تقوده فتاة قاصر على طريق الحجايزة الواصل بين مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث الى لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى "شهد عوض عبد الخالق"، وتبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بالمقاطعة، ومقيمة بقرية كفر سعد دائرة مركز السنبلاوين.

وتبين انه اثناء سير المتوفية بتوكتوك قيادتها على طريق الحجايزة تصادف مرور جرار زراعي ودهس التوك توك دون قصد منه مما تسبب في وقوع الحادث ووفاتها.

جرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى السنبلاوين، وضبط السائق والسيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وقال عبدالرحمن عفت، أحد أبناء قرية كفر سعد، إن المتوفاة شهد كانت تعمل على التوك توك وذلك بعد مرض والدها وقيامها بتوفير نفقات الانفاق على أسرتها.

واضاف ان الجميع يشهد بحسن خلقها وطيبتها وابتسامتها في الحدث مؤكدًا انها كانت تتعامل بحسن خلق مع من يركب معها . وسرد "عفت" موقفًا للطالبة المتوفية قائلًا:"كانت بـ100 راجل ولما تلاقيك واقف على الطريق تقف تشوفك عاوز حاجة وحاجات كتير حلوة طبعًا بس هي راحت لمكان احسن بكتير من الدنيا واللي فيها ".

وتابع :" تحس لما تشوفها ان الدنيا بخير ومهما كانت ظروفك صعبة والدنيا ضيفة عليك بس فيها امل كنت ممكن تشوف ده في صبرها واجتهادها وحبها لابيها ووالدتها".