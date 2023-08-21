محافظ المنيا: عقد مؤتمر مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بعقد مؤتمر مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمناقشة شهادة المطابقة للتراخيص وتوصيل المرافق، وتطبيق المادة 135 مكرر من قانون 119 لسنة 2008 بشأن المخالفات.

جاء ذلك اليو الإثنين بحضور العميد هشام محمد عبد الوهاب مدير مكتب التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد عوض، والعقيد رامى صفوت، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات الهندسية والادارات الزراعية ومديرى المراكز التكنولوجية، وعدد من الجهات المعنية.



ناقش الاجتماع، كيفية الحصول على شهادة المطابقة لتوصيل المرافق أو شهادة صلاحية والتى تتسنى من خلال بعض الإجراءات المنظمة وتطبيق المادة 135 مكرر من قانون 119 لسنة 2008 بشأن المخالفات تيسيرا على المواطنين، وذلك بهدف القضاء على البناء العشوائي ومخالفات البناء وضبط حركة التشييد والبناء، مع التأكيد على المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز لأداء المراكز التكنولوجية لضمان نجاحها وتحقيق معدلات مرتفعة من رضا الجمهور وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

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