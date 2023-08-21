بالفيديو.. خبير اقتصادي: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة

قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة لتأثيرها على الاقتصادي القومي، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الشرايين الأساسية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها القطاعين الصناعي والزراعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يكون له أثر إيجابي على المدي البعيد لأي قصور قد يصيب هيكل الاقتصاد القومي.

وتابع "الدولة افتتحت أكثر من 17 مجمعا صناعيا خلال السنوات القليلة الماضية.. ويوجد داخل كل مجمع قرابة ألف وحدة إنتاجية وبالتالي تعمل هذه المشروعات على توفير العديد من فرص العمل ودعم المنظومة الصناعية داخل الدولة".