تقديم خدمات طبية لـ 200 مواطن وعقد ندوات تثقيفية في البحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية شاملة بقرية الدرمللي التابعة لقرية كوم زمران وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود المحافظة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 215 حالة بمختلف التخصصات( 85 من الأطفال و 70 باطنة و 15 أمراض النساء) ، كما تم إجراء تحاليل لعدد 20 حالة و تحاليل اعتلال كلوي لـ 25 حالة بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة.

كما عالجت الإدارة البيطرية 1500 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

كما قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة داخل القرية مع الالتزام بترشيد الكهرباء بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات الغاز بسعر المستودع.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

