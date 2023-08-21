بالفيديو.. شريف سمير: تنمية البلاد ونهضتها لا تقوم إلا بالمعلمين

قال الصحفي شريف سمير، نائب رئيس تحرير الأهرام، إن تنمية البلاد ونهضتها لا تقوم إلا بالمعلمين؛ لأن المعلم هو أساس تربية البراعم وتنشئتهم الاجتماعية، لافتا إلى أن المعلم أب وزوج في منزله، فيكون قادرا على التعامل مع الطلاب خاصة النشء منهم.

ولفت سمير خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك تشوها في كادر المعلمين وضعف أجورهم وقيود عليهم نتج عنها "مافيا" سناتر الدروس الخصوصية، مما أدى إلى جعل المعلم تاجرا؛ لتوفير نفقات يومه.

وأشار إلى أن العلاقة الآن بين المعلم والطالب علاقة تجارة؛ بسبب ضعف الرواتب وعدم الاهتمام بالمعلم وتحسين أحوالهم.

وطالب بتعيين دفعات جديدة من المعلمين مع ترقية المعلم وتقديره أدبيا، والتسليط الإعلامي على الكفاءات من المعلمين، وتصدير بعض المعلمين لاكتساب المهارات والخبرات الخارجية.