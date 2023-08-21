القوات الجوية الروسية تدمر قافلة أسلحة غربية وسط أوكرانيا

قال المتحدث باسم القوات الجنوبية الروسية فاديم أستافيف اليوم الاثنين، إن القوات الجوية الروسية دمرت بضربة صاروخية دقيقة قطارا محملا بالأسلحة الغربية فى محطة ميجيفايا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، فى ضربة ثانية من هذا النوع خلال أسبوع.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن أستافيف قوله - في تصريحات له - "إن الضربة الصاروخية دمرت ثلاث قاطرات كانت محملة بالذخيرة، و10 عربات أخرى للشحن، وقضت على عدد كبير من عسكريي كييف المرافقين للشحنة".

وأضاف "أن القوات الروسية قصفت براجمات صواريخ (تورنادو) تجمعا قياديا محصنا لقوات كييف بمنطقة نوفودميتروفكا في دونيتسك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت يوم الخميس الماضي فيديو لضربة صاروخية استهدفت قطار شحن محملا بالأسلحة والذخائر في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

من جانب أخر، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين، أنه خلال ال(24) ساعة الماضية، وقع أكثر من 25 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسى، ولا تزال العملية الهجومية للقوات المسلحة لأوكرانيا مستمرة.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية للأنباء عن الهيئة قولها - فى تقريرها الصباحي اليومي بشأن العمليات الأوكرانية - "إنه خلال الساعات ال(24) الماضية، شن الطيران الدفاعي 9 ضربات على مناطق تركيز أفراد العدو، حيث أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة روسيا وثلاثة أنظمة مدفعية" على مواقع نيران الجيش الروسى.

وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل شن عملية هجومية في اتجاهات مناطق ميليتوبول وبيرديانسك والحصول على موطئ قدم على الحدود التي تم الوصول إليها، وتنفيذ عمليات قتالية مضادة.