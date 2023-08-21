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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«بوريطة» يبحث مع وزير الخارجية الهندي علاقات المغرب مع مجموعة «البريكس»

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اتصال هاتفي الأحد مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما علاقات المغرب مع مجموعة "البريكس".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن الوزيرين استعرضا، خلال الاتصال، الفرص والآليات الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر طموحًا، كما نوها بالمستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تم إرساؤها بمناسبة الزيارة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الهند في عام 2015

وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة سوبرامانيام جيشانكار بحث العلاقات