"سيدة ومفتاح مصطنع" تفاصيل التحقيقات مع تشكيل عصابي بتهمة سرقة مبلغ مالي بالجيزة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول اتهام ربة منزل و3 آخرين بسرقة مبلغ مالى من داخل مقر إحدى الشركات التجارة بالعمرانية، وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

حيث تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة أن وراء إرتكاب الواقعة ربتي منزل و٢ اخرين، حيث تبين أن إحدي السيدات تربطها علاقة صداقة وجيرة بسيدة تعمل بالشركة التي وقعت بها حادثة السرقة، وعلمها بإحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة فعقدت العزم على السرقة بالإشتراك مع باقى المتهمين ، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة صديقتها وإصطناع مفتاح أخر ، وتوجهت وبصحبتها باقى المتهمين لمقر الشركة وسرقة مبلغ مالى وفروا هاربين حتي تم ضبطهم

يذكر أن رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، قد تلقي بلاغا من شخصين- شريكان بشركة تجارة وتوريدات خامات طباعة، بإكتشافهما سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة كائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص من بينهم سيدتين"لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، ، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.واخطار النيابة للتحقيق

