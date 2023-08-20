فيتوريا يطلب تقريرًا مفصلًا عن حالة تريزيجيه

كلف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، بالتواصل مع الجهاز الطبي لفريق طرابزون سبورت، وتجهيز تقرير طبي وافي عن حالة اللاعب محمود حسن تريزيجيه، وذلك لحسم مصيره من القائمة النهائية للفراعنة في معسكر سبتمبر المقبل.

وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال مباراة فريقه طرابزون سبورت، مساء أمس السبت أمام جالاتا سراي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري التركي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش،مصطفى محمد، حمدي فتحي، طارق حامد، محمد شريف، أحمد حمدي، سام مرسي.