تكثيف التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إثر عملية حوارة (فيديو)

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة في التصعيد ضد الفلسطينيين في بلدة حوارة، موضحةً: "جرى غلق كافة المحلات التجارية وكل أوجه الحياة مثل المدارس وتكثيف التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إثر عملية حوارة".

وأضافت في تغطية خاصة على الهواء ببرنامج "المشرق العربي" عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وزارة التربية والتعليم أعلنت غلق المدارس بحوارة، كما حدثت إصابات كان أكثرها في بلدة بيتا بما يزيد عن 100 إصابة بالاختناق، كما دخل الغاز المسيل للدموع نوافذ المنازل، ونجت عائلة من الاختناق".

وتابعت: "الأوضاع متأججة في حوارة في بلدة حوارة منذ أمس بسبب عملية إطلاق النار التي قُتل فيها مستوطنان، وحتى الآن، والآن يتم تمشيط بلدة عقربا، حيث تم تتبع أثر منفذي عملية الإطلاق، ويقولون إنهم متواجدون في بلدة عقربا، وجرى إغلاق كل مداخل ومخارج نابلس في بلدة حوارة".

