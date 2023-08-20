ads
الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الجامعة اليابانية تستضيف وفدا من الطلاب خلال البرنامج الصيفي لعام 2023

الجامعة اليابانية
الجامعة اليابانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بأنه في إطار تنظيم الجامعة للبرنامج الصيفي لعام 2023 للطلاب الأجانب والذي ينظمه مكتب العلاقات الدولية والإقليمية بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة تستضيف الجامعة وفدا من الطلاب الوافدين  يضم  26   طالبا (20 طالبة و6 طلاب ).

وأوضح رئيس الجامعة خلال تصريح صحفي له، أن  25 منهم من الطلاب  اليابانيين بالاضافة الى طالب صينى الجنسية  وذلك خلال في الفترة من 13 إلى 24  اغسطس 2023   لدراسة اللغة العربية والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية وزيارة اهم معالم الاسكندرية والقاهرة .

وأوضح رئيس الجامعة ان الطلاب اليابانيين المشاركين بالبرنامج   من كبرى  الجامعات فى اليابان من جامعات (اوساكا ، ريتسوميكان ، صوفيا ، تسوكوبا ، طوكيو متروبوليتان ،  طوكيو للدراسات الاجنبية، وجامعة  كيو).

وأضاف أن الجامعة تحرص خلال فترة البرنامج على اتاحة عدد من النشاطات الأكاديمية والثقافية والترفيهية المختلفة  للطلاب الوافدين لتعزيز التبادل الثقافي والعلمى وممارستهم اللغة العربية  من خلال مشاركتهم الطلاب المصريين فى مختلف الأنشطة التفاعلية والمحاضرات التعليمية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة المصرية اليابانية الجامعة اليابانية الإسكندرية العلاقات الدولية