تعرف على موعد عودة منتخب الطائرة بعد انتهاء معسكر مقدونيا

يبدأ المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة "رجال" فجر غداً، الاثنين، رحلة العودة للقاهرة بعد إنتهاء المعسكر الخارجي الذي أُقيم خلال الأيام الماضية في مقدونيا، وتعود البعثة للقاهرة تمهيداً لخوض منافسات البطولة الأفريقية للمنتخبات التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 14 سبتمبر القادم .

ويختتم منتخب رجال الطائرة معسكر مقدونيا بمواجهة اليابان مساء اليوم ، بعد الخسارة 3 / 2 من المنتخب المقدونى صاحب الأرض أمس ، فيما كان المنتخب قد فاز أمس الجمعة على اليونان بنتيجة 3 /1 ، وإختتم منتخب الطائرة معسكر تركيا بمواجهة اليابان وديا ظهر الثلاثاء الماضى ، بعدما تلقى خسارة من المنتخب التركى صاحب الأرض 3 / 1.

وخاض منتخب الكرة الطائرة الأول 5 وديات فى معسكر سلوفينيا، آخرها أمام صاحب الأرض بعد الفوز على لونج الأمريكى 5 /0 ونظيره الكاميرونى بنتيجة 3/2 بعد الخسارة من كرواتيا 3/1 .

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: حسام يوسف وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وأحمد يوسف ومحمد مصطفى وأحمد سعيد ومحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسينى وأحمد ضياء ومحمد عادل ومحمد عبد المحسن وعبد الرحمن حسين ومحمد على ومحمد رضا ومحمد رمضان وأشرف اللقانى وياسين محمد.