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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل ينهي حياة زوجته خنقا بالإيشارب في منشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل زوجته خنقاً بالإيشارب في مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكائشة رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة  إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال زوج المتوفية وأهليته قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

بتشكيل فرق بحث توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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