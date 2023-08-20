إحدى شركات مبادرة رواد النيل تفوز بجائزة برنامج "الفرصة مع لميس الحديدي"

فازت شركة « «سوبر بي Super Be»» وهي منصة ناشئة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية ومحتضنة بمبادرة رواد النيل- إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، بجائزة برنامج «الفرصة مع لميس الحديدي» في حلقته الخامسة، وقدرها 250 ألف جنيه، مع تأهلها إلى المرحلة النهائية بعد منافسة قوية مع العديد من الشركات الأخرى.

وقال المهندس محمد الكتاتني مدير برنامج مسرعات الأعمال بمبادرة رواد النيل: "فخورون بفوز «سوبر بي Super Be» بجائزة برنامج الفرصة مع الإعلامية لميس الحديدي، مشيرا إلى أن «سوبر بي» هي واحدة من الشركات الناشئة المحتضنة بالبرنامج المكثف لتسريع الأعمال بمسرعة أعمال مبادرة رواد النيل التي يرعاها بنك HSBC في دورتها الثانية.

وأضاف أن مسرعة أعمال رواد النيل برعاية بنك «HSBC» تعمل على تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الناشئة من خلال مجموعة من الخبراء بجانب الخدمات التي يقدمها البنك لرواد الأعمال والشركات الناشئة، كما تقدم المسرعة خدمة تقييم المشاركين في دوراتها على يد مجموعة من أفضل الخبراء المتخصصين بجانب خدمة التشبيك مع المستثمرين المحتملين.

من جانبه.. قال المهندس إسلام المر مؤسس منصة «سوبر بي Super Be» إن الفوز بتلك الجائزة المهمة يأتي تكليلا للجهود التي قامت بها الشركة لتطوير التطبيق، مشيدا بالدعم الكبير الذي حصلت عليه من خلال الاحتضان بمسرعة أعمال أكاديمية رواد النيل تحت رعاية بنك إتس إس بي سي.

وأضاف أن الشركة حصلت على تدريب مكثف لمدة 9 أشهر قدمه مجموعة من الخبراء من مبادرة رواد النيل وبنك إتش إس بي سي، كما وفرت المبادرة للشركة الدعم الفني والتقني بالتعاون مع شركة أمازون العالمية، لافتا إلى أن المبادرة ساعدت في تحديث التطبيق وفقا لأحدث المواصفات العالمية ومن المنتظر إطلاق النسخة الجديدة منه قريبا وهو ما سيمكنه من المنافسة محليا وعالميا.

وأوضح مؤسس منصة سوبر بي «Super Be» المصرية العاملة بمجال التجارة الإلكترونية بأن المنصة تستهدف بعد الفوز بجائزة برنامج الفرصة مع الإعلامية لميس الحديدي، القيام بجولة تمويلية للحصول على تمويلات بقيمة 500 ألف دولار لتمويل توسعاتها، متوقعا غلق الجولة التمويلية خلال خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن منصة سوبر بي «Super Be» تغطي حاليا محافظة بورسعيد وجاري التوسع في دمياط الجديدة، وسيتم خلال المرحلة المقبلة التوسع في المنصورة، كما تسعى في إطار خطتها التوسع في أسواق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وشمال أفريقيا خاصة سوقي الجزائر والمغرب.

وأوضح أن «Super Be» تضم حاليا أكثر من 270 علامة تجارية محلية وعالمية وتستهدف زيادتها إلى 1200 علامة تجارية بنهاية يونيو 2024، ويبلغ إجمالي عدد من قاموا بتحميل التطبيق نحو 150 ألف مستخدم ويستهدف زيادتهم إلى 500 ألف مستخدم بنهاية النصف الأول من 2024.

تجدر الإشارة الى أن منصة «Super Be» قد أطلقت في مارس 2020 في محافظة بورسعيد وتقدم خدمات للعملاء تتضمن توصيل الطلبات البقالة والخضراوات والفاكهة والجزارة والدواجن والمطاعم والأدوات المنزلية والمكتبية والصيدليات خلال 25 دقيقة بالإضافة إلى إمكانية قيام العملاء بحجز وسيلة نقل بري ”سوبرجيت” وحجز مواعيد العيادات.

وتتيح المنصة للمستخدمين الطلب عن طريق اختيار المنتج مباشرة أو من خلال مقدم الخدمة على التطبيق كما يمكن للعميل تسجيل طلبه صوتيا، كما تتيح إمكانية تتبع الطلبات والتعرف على صورة وبيانات مندوب التوصيل ،مما يوفر له الآمن كما يتيح التطبيق الدفع بعدة طرق إما من خلال الكاش عند الاستلام أو من خلال البطاقة الائتمانية والمحفظة الإلكترونية.