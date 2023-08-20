وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي بالغربية

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وطارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك ‏استمرارا للتحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة.

ويعد هذا أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .



وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 مترا المكتب به 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 الى 350 معاملة يوميا، كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.