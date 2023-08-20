بطل العالم يقود مانشستر سيتي لعبور نيوكاسل بالبريميرليج

قاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، فريقه مانشستر سيتي لعبور عقبة نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

وحصد السيتي، 3 نقاط ثمينة من أنياب الماكبايس، الذي يقدم مستويات رائعة منذ الموسم الماضي في البريميرليج، لفتت الأنظار بقيادة المدرب إيدي هاو.

ونجح ألفاريز، المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده الأرجنتين، التي أقيمت في قطر بنهاية العام الماضي، وذلك في قيادة مان سيتي للفوز على نيوكاسل بفضل هدفه في الدقيقة 31 من صناعة فيل فودين.

وبدأ بيبجوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، المباراة أمام نيوكاسل، بتشكيل هجومي، حيث واجه الضيوف بالثنائي الهجومي، إيرلينج هالاند، وجوليان ألفاريز، بمعاونة جاك جريليش، وفيل فودين.

وتقاسم مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط مع برايتون، وتجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عن 3 نقاط في المركز السادس.