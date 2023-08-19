الدوري الإنجليزي.. ريتشارليسون يقود هجوم توتنهام أمام مانشستر يونايتد

أعلن الأسترالي أونج بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يخوض به قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد.

ويستضيف توتنهام، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد بملعب توتنهام هوتسبير، إذ ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي البرازيلي ريتشارليسون، هجوم السبيرز أمام الشياطين الحمر، رفقة الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والسويدي كولوسيفسكي.

وتعادل توتنهام في مواجهة الجولة الأولى من البريميرليج أمام برينتفورد بهدفين لمثلهما، لتزداد صعوبة المباراة على الفريق اللندني، لاسيما بعد رحيل هدافه التاريخي ونجمه هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي الحالي.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، ديستيني أودوجي

خط الوسط: باب ماتار سار، إيف بيسوما، جيمس ماديسون

وفي الهجوم: ديان كولوسفيسكي، ريتشارلسون وهيونج مين سون.