الطالبات في المقدمة.. رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة المعهد الفني للتمريض

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة السنة النهائية للمعهد الفني للتمريض، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح % 71.27، مُقدماً التهنئة لـ625 خريج، مؤكداً على الدور الملموس الذي يقوم به قطاع التمريض في دفع منظومة الصحة إلى الأمام، من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .

كما حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة لطلاب المعهد، مُتمنياً لهم حياة مهنية وشخصية موفقة، موضحاً إحصائية النتيجة كالتالي:

حصل 88 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز، و291 على تقدير عام جيد جداً، و231 على تقدير عام جيد، و15على تقدير مقبول.

من جانبها، أعلنت الدكتورة وفاء عبد العظيم أسماء الطلاب العشر الأوائل على المعهد كالتالي:

هاجر سليمان أهنيد، نورهان إبراهيم إبراهيم، سلمى مسعد عبده ، رحمة عبد الغفار فؤاد ، مروة إبراهيم السيد ، هاجر علاء محمود ، دينا خلف الله عبد العزيز ، منة الله أحمد فاروق ، ندى محمود أحمد ، آلاء وليد متولي .

وأوضحت الدكتورة رحاب الكفل مدير المعهد الفني للتمريض، أن الطالبات حصلن على المراكز العشر الأوائل وحصل جميعهن على تقدير عام ممتاز.