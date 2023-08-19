وزير التنمية المحلية: توفير التمويل لـ256 ألف مشروع من خلال «أيادي مصرية»

كشف اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية أن الوزارة نجحت من خلال مبادرة «أيادي مصرية» في توفير التمويل لـ256 الف مشروع علي مستوي الجمهورية بقيمة 27 مليار جنيه لدعم الشباب والعاملين في الصناعات التراثية والحرفية.



وأضاف الوزير في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام خلال زيارته لمحافظة القليوبية لافتتاح عددا من المشروعات التنموية احتفالا بالعيد القومي 155 للمحافظة بحضور محافظة القليوبية حيث إفتتح الوزير معرض ايادي مصر بكورنيش النيل ببنها والذي ضم عددا من العارضين في مجالات السجاد اليدوي والنحاس والديكور أن منصة أيادي مصر تقدم خدمات كثيرة للشباب ونجحت في إبراز المواهب وتسويق المنتجات.



ووجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا «استطاع الرئيس تحريك المياه الراكدة منذ 2014 وحتي الان فما مشيرا أن حجم الانجازات في القليوبية في عهد الرئيس بلغ 95 مليار جنيه منذ 2014 حتي الآن.

في السياق ذاته ، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي هامش الزيارة لوسائل الإعلام أن زيارة وزير التنمية المحلية اليوم شهدت افتتاح وتفقد 12 مشروع بتكلفة 650 مليون جنيه من أبرزها افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

حيث تفقد الحاضرون مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والذى تم الانتهاء من إنشائه بتكلفة تبلغ حوالى 7.5 مليون جنيه على مساحة 160م2 ، حيث يتكون المركز من غرفة تحكم، غرفة أمن، غرفة اجتماعات وغرفة مدير المركز.

ومن ضمن أهداف مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فنيا معلوماتيا إداريا تنسيقيا لضمان سلامة وصحة عناصر الاستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة و البنية التحتية الحكومية ومتابعة المشروعات القومية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية البيئة و تقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.