ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا في الوادي الجديد.. صور

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلت القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين اليوم السبت، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية في محافظة الوادي الجديد

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة سوف تجوب ٦ مناطق الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكذلك قرى حياة كريمة؛ إذ تقدم الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية، وعلاج أمراض العجول الصغيرة والضرع، كما تجري أيضا تجريع ورش جميع الحيوانات، للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية، ما يحافظ على صحة الحيوان.
وأشار «فاضل» إلى أنه سوف يشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد «بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية»، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وما يجرى تقديمه من خدمات.

IMG-20230819-WA0021
IMG-20230819-WA0021
IMG-20230819-WA0022
IMG-20230819-WA0022
IMG-20230819-WA0023
IMG-20230819-WA0023
IMG-20230819-WA0017
IMG-20230819-WA0017
IMG-20230819-WA0018
IMG-20230819-WA0018
IMG-20230819-WA0024
IMG-20230819-WA0024
IMG-20230819-WA0013
IMG-20230819-WA0013
IMG-20230819-WA0014
IMG-20230819-WA0014
IMG-20230819-WA0012
IMG-20230819-WA0012
IMG-20230819-WA0010
IMG-20230819-WA0010
IMG-20230819-WA0011
IMG-20230819-WA0011
IMG-20230819-WA0015
IMG-20230819-WA0015
الفحص التناسلي اللقاحات البيطرية الأمصال