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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة غريق من مياه النيل بأطفيح

أرشيفية
أرشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة أحد الأشخاص غريقاً في مياه النيل بجوار التمثال البحري بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

تلقى المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة غريق في مياه النيل بجوار التمثال البحري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وجرى نقله إلى مستشفى أطفيح المركزي  تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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