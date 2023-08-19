أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 257 ألفا و10 جنود منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 257 ألفا و10 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و340 دبابة و8 آلاف و424 من المركبات المدرعة و5 آلاف و212 من النظم المدفعية و714 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و486 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و665 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 785 من المعدات الخاصة و4 آلاف و282 طائرة مسيرة وإسقاط 1406 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.