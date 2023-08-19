حاميها حراميها.. الأمن يحل لغز سرقة مبلغ مالي من داخل محل بالإكراه في العمرانية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل محل بالإكراه بدائرة قسم شرطة العمرانية وضبط الجناة.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سرقة محل خزن حديدية بالإكراه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تم التقابل مع عامل في العقد الثاني من عمره مصاب بكدمة في الوجه وبمناقشته أفاد بقدوم أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" للشراء داخل المحل ثم أشهر في وجهه سلاح أبيض مطواة في وجهه وقام بتقييد يديه والتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته ووضع شريط لاصق على فمه ولاذ بالفرار بعد سرقة مبلغ مالي من الخزنة.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة العامل المصاب وأنه اتفق مع اثنين آخرين علي سرقة المبلغ المالي قدره 25 ألف جنيه وتقسيمه فيما بينهم وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين جميعًا وإعادة باقي المبلغ المسروق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.