غادة عبدالرازق تشارك جمهورها أحدث ظهور.. صور

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أحدث ظهور لها تشارك به جمهورها.

وعلقت على الصور، قائلة: "الحياه الآن أصبحت خضراء"، وظهرت من خلال الصور ترتدى فستان أخضر، بإطلالة مميزه وإنهالت تعليقات الإشادة من الجمهور والمتابعين.

يشار إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق سافرت خلال إجازتها الأخيرة إلى مجموعة من الدول أبرزها فرنسا، وذلك بعد انتهاء المشاركة فى موسم دراما رمضان السابق.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "تلت التلاتة" ، وبدأ عرض المسلسل فى النصف الثانى من رمضان بـ ١٥ حلقه ، بطولة غادة عبدالرازق، محمد القس، الراحل مصطفى درويش، مى سليم، ليلى زاهر، والإخراج حسن صالح .

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