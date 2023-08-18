ضبط المتهمين في واقعة طعن شاب بسلاح أبيض بالمعادي

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من تعدي شخصين على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالمعادى، وضبط مرتكبي الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص" أحدهم نجل القائم على النشر، المصاب- " تضرروا من قيام (شخصين) بالتعدى عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم،

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.