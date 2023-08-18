3945 طالبا وطالبة بالدقهلية يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا

قال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان والاستراحات الخاصة بالمعلمين، ورفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال الامتحانات والمقرر انطلاقها غدا السبت وتستمر حتى الثلاثاء ٢٩ أغسطس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثاني.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني للثانوية العامة، يبلغ ٣٩٤٥ طالبا وطالبة، بواقع ١٧٨٢ طالبا وطالبة علمي علوم، و٤١٢ طالبا وطالبة علمى رياضة و١٧٤٩ طالبا وطالبة الشعبة الأدبية و٢ دبلوم.

وأكد شعبان، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات، وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، وبروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، وتم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة أمام اللجان الامتحانية، والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات لضمان انتظام سيرها، وتحقيق الاستقرار والطمأنينة للطلاب

كما تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحل المشكلات، وتذليل العقبات التي تعرقل سير اللجان الامتحانية.