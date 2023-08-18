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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أنشطة وجلسات حكي تفاعلية استفاد منها 264 طفلا بمكتبة مصر العامة في دمنهور.. صور

مكتبة دمنهور العامة
مكتبة دمنهور العامة
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قال أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إنه تم تنظيم جلسات حكى شيقة بعنوان " الحكواتي" مع  الحكاء المتميز هيثم شكري،  بالمكتبة وفروعها بالدلنجات وكفر الدوار وإستفاد منها 264 طفل وطفلة، وفي إطار الدور الهام لمكتبة مصر العامة وفروعها في نشر الثقافة والمعرفة وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء محافظة البحيرة.
كما تنوعت الورش بين الحكى والجلسات التفاعلية والمسابقات وفي الختام أقيمت فعاليات بالمسرح الروماني بحديقة مكتبة مصر العامة بدمنهور.

يأتى ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة المختلفة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة لإثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وتشجيع المهارات الإبتكارية وتنمية المواهب الفنية، وكذا الإرتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين .

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