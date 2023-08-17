رسميًا.. النصر السعودي يفسخ عقده مع «هدف» الأهلي

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، فسخ تعاقده مع لاعب الفريق، جلال الدين ماشاريبوف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فسخ النصر، عقده مع الأوزبكي ماشاريبوف بالتراضي، ليرحل اللاعب عن الفريق، بعد خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، وبعد التعاقد مع أكثر من صفقة أجنبية في الميركاتو الصيفي الحالي، على رأسهم، السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

كان من المقرر، أن ينتهي عقد ماشاريبوف مع النصر بنهاية شهر ديسمبر القادم 2023، قبل فسخ عقده بالتراضي خلال الساعات القليلة الماضية.

وغرد حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «وقع نادي النصر قبل قليل مخالصة نهائية مع اللاعب الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وذلك بالتراضي بين الطرفين. متمنين له التوفيق».

كان ماشاريبوف، هدفًا للنادي الأهلي في العام الماضي، حيث كان يرغب المارد الأحمر في التعاقد مع لاعب منتخب أوزبكستان، لكن مسؤولو القلعة الحمراء تراجعوا عن إتمام الصفقة بسبب مخاوف من إصابة مزمنة للاعب.

كان جلال الدين ماشاريبوف، انتقل إلى النصر السعودي في عام 2021، قادمًا من باختاكور الأوزبكي مقابل مليون يورو، ولعب معارًا لفريق شباب الأهلي الإماراتي لمدة 6 أشهر.