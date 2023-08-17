إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نقل وشرطة بالجيزة.. صور

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بلوري شرطة، وانقلاب السيارتين أسفل نفق أبو رواش محور روض الفرج إتجاه الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أسفل نفق أبو رواش محور روض الفرج إتجاه الصحراوي بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بلوري شرطة وانقلاب السيارتين نتج عن الحادث إصابة أشخاص 10 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.