ضبط 4 متهمين بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية وبحوزة أحدهما حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية.

بمواجهتهما اعترفا بأن الخاتم المضبوط "مقلد"وقيامهما باستخدامه فى ممارسة نشاطاً إجرامياً في تزوير التوكيلات الرسمية بمختلف أنواعها والترويج لنشاطهما بين المترددين على أحد مكاتب التوثيق مقابل مبلغ مالى.

كما أقرا بتحصلهما على الخاتم المضبوط بحوزتهما من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" تم ضبطهما وبحوزتهما (6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة –عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير–جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - جهازكمبيوتر - عدد من الأوراق ذات علامة مائية –2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير - 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة)، بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

