حزب المؤتمر: محافظة مطروح شريان حيوي وتجاري لربط مصر بالشمال الغربي

اعتبر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينتي السلوم وسيدي براني بمحافظة مطروح، بمثابة تأكيد على دعمه الكامل للمواطنين واستمرار تحقيق التنمية الشاملة للمحافظات الحدودية.

وأوضح حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية حققت نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة في كافة القطاعات الخدمية اللازمة للمواطنين.

وأكد حزب المؤتمر، أن زيارة الرئيس السيسي لمحافظة مطروح تمثل من خلال كل المشروعات القومية المهمة دي علي أرضنا، مشيرا إلى أن مطروح هي شريان حيوي وتجاري مهم يربط مصر بدول الشمال الغربي.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن إنجازات الرئيس السيسى منذ توليه رئاسة مصر لا تحصى فى كافة المجالات واستكمال المشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع حزب المؤتمر أن لقاء الرئيس السيسي مع أهالي مطروح يتسم بالشفافية والوضوح لكشفه الحقائق وآليات تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية العالمية وانقطاع الكهرباء.

وأكد حزب المؤتمر، أن منفذ السلوم يستهدف تسهيل حركة التجارة بين مصر وليبيا، لافتا إلى أن إنشاء منطقة لوجستية بجانب المنفذ ستعمل على توفير فرص عمل لأهالي مطروح علاوة على تنمية المحافظة والمنطقة الغربية.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح عدد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بمحافظة مطروح، التي حازت على اهتمام كبير من الدولة لتحقيق التطوير والتنمية الشاملة على حدود مصر، والتقى عدد من أهالي مطروح.