ads
الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال قطع الفرمة بشارع بور سعيد

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، أعمال قطع الفرمة بشارع بور سعيد، ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف به خلال الأيام القليلة القادمة، حيث رافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات.

 وأشار النمر إلى أنه سيتم إستكمال رصف هذا الشارع من الإتجاه المجاور لمستشفى جراحات اليوم الواحد ، بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بمدخل مدينة أشمون بطول حوالي 1600م، علماً بأنه قد تم الانتهاء من رصف حوالي 1200 متر من قبل من إجمالي طول الطريق والذي يبلغ 2800 متر.
 من جانبه، أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعا حيويا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.

القنطرة البيضاء المنوفية رئيس أشمون محافظة المنوفية مدينة أشمون