رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال قطع الفرمة بشارع بور سعيد

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، أعمال قطع الفرمة بشارع بور سعيد، ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف به خلال الأيام القليلة القادمة، حيث رافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات.

وأشار النمر إلى أنه سيتم إستكمال رصف هذا الشارع من الإتجاه المجاور لمستشفى جراحات اليوم الواحد ، بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بمدخل مدينة أشمون بطول حوالي 1600م، علماً بأنه قد تم الانتهاء من رصف حوالي 1200 متر من قبل من إجمالي طول الطريق والذي يبلغ 2800 متر.

من جانبه، أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعا حيويا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.