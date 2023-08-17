عضو التنسيقية: لا يوجد ملف لم تتم تغطيته في الحوار الوطني

قال أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني توصل رسالة للمصريين مفادها أن رئيس الجمهورية مهتم بالقطاعات التي يتحدثون عنها.

وأضاف «يحيى» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنّ الحوار الوطني ناقش قضايا اجتماعية وسياسية وموضوعات في ملفات الانتخابات والاستثمار والاقتصاد والصناعة: «كان هناك 19 لجنة مقسمة على 3 محاور، تم الانتهاء من ناقشة قضايا 13 لجنة وخرجنا بتوصيات صِيغت من جانب الأمانة الفنية والمنسق العام للحوار الوطني، وخرجنا بمخرجات لرئيس الجمهورية الذي أكد أنه سينفذ بعضها بنفسه وسيطرح مخرجات أخرى على البرلمان أو الحكومة».

وتابع عضو التنسيقية: «لا يوجد ملف لم تتم مناقشة آراء الناس فيه، وهذه الاستجابة تؤكد أن الجمهورية الجديدة مبنية على الشفافية، كما أن آراء الناس مهمة، بالإضافة إلى أن مشاركة كل طوائف المجتمع بشكل مثمر وفعال، ولا أعتقد أنه حدث في تاريخ مصر مثل هذا الحوار الوطني من حيث المدة التي يشارك فيها كل المصريين بكل آرائهم وطوائفهم».

وواصل، أنه كان هناك بعض الاختلافات مثل قضايا حقوق الإنسان ومفوضية عدم التميز وقضايا في ملف الصناعة وملف الانتخابات والمحليات.