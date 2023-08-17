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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع عدد ضحايا انفجار الدومينيكان إلى 25 قتيلًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت سلطات جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع في منطقة تجارية بمدينة سان كريستوبال جنوبي البلاد يوم الإثنين، إلى 25 قتيلا وانتشال 25 جثة حتى الآن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مدير الحماية المدنية ديلفون أنطونيو رودريغيز لقناة "سين" الإخبارية أنّ الحريق الضخم الذي أعقب الانفجار "تمّت السيطرة عليه بنسبة 90%. وتمّ احتواء الحريق".

هذا وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بوقوع 11 قتيلًا و59 جريحًا في الانفجار.

يشار إلى أنه عصر الإثنين قرابة الساعة 15:10 (19:10 توقيت غرينتش) هزّ انفجار قويّ الحيّ التجاري في سان كريستوبال، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه، متسبّبًا أيضًا في اندلاع حريق ضخم. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه حتى الآن أسباب الكارثة.

كما حضر رئيس الجمهورية لويس أبي نادر الأربعاء قداسًا عن أرواح الضحايا واجتمع لاحقًا بوزراء حكومته وبفرق الطوارئ، وقال أبي نادر "إنّه حدث صدمنا جميعًا. نشعر بصدمة وحزن شديدين".

يشار إلى أن مدينة سان كريستوبال تقع على بُعد أقلّ من 30 كيلومترًا من العاصمة سانتو دومينجو.

25 قتيلا ارتفاع عدد الضحايا انفجار الدومينيكان