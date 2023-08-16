بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي 

أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقين بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت وأصيب مستقليها، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بلتقيهم بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم ووجود عدد من المصابين.



وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، عن إصابة 3 أشخاص بينهم شقيقين وهم سومة قرني عبد العزيز (49 سنة)، وشقيقها سيد قرني عبد العزيز (31 سنة)، ووردة محمد علي (32 سنة).



ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.