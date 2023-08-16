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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي شورتر

سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الامريكي شورتر
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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي،في أتمام التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية " شانون شورتر  " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة قادمًا من الدوري الكرواتي.

و يُجيد " شورتر " فى مركزى صانع الألعاب والجناح " 1 - 2 - 3 "، وقد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بالقدرات الفنية والمهارة لـ " شورتر " وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب.

و من المُقرر أن  يصل " شورتر "  أوائل سبتمبر القادم  إلى مدينة الإسكندرية للانضمام لصفوف الفريق إستعدادًا لخوض المنافسات المحلية القادمة للفريق وكذلك البطولة العربية والتى تقام فاعليتها بدولة قطر خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 12 أكتوبر 2023.

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