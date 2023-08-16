سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي شورتر

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي،في أتمام التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية " شانون شورتر " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة قادمًا من الدوري الكرواتي.

و يُجيد " شورتر " فى مركزى صانع الألعاب والجناح " 1 - 2 - 3 "، وقد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بالقدرات الفنية والمهارة لـ " شورتر " وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب.

و من المُقرر أن يصل " شورتر " أوائل سبتمبر القادم إلى مدينة الإسكندرية للانضمام لصفوف الفريق إستعدادًا لخوض المنافسات المحلية القادمة للفريق وكذلك البطولة العربية والتى تقام فاعليتها بدولة قطر خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 12 أكتوبر 2023.