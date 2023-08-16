بكاء وقبلة يد في رسالة بين رامي إمام ومحمد أمام

نشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو لرسالة من شقيقه المخرج رامى إمام، وسط الحضور الفنى فى لوكيشن التصوير لفيلم "أبو نسب".

https://www.instagram.com/reel/CwA8EzDuhI1/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

ووجه المخرج رامى إمام رساله إلى شقيقه وبطل العمل الفنان محمد إمام قائلًا "عايز اقول حاجه أنا بشتغل مع الراجل ده بقالى ٩ سنين، عايز اقول دلوقتى لقيت إلتزام، ونضج فنى وخبرات، أنا فخور إنى إشتغلت معاه".

ليبادر محمد إمام بإحتضان أخيه بعد رسالته، وقام بتقبيل يده ورأسه، فى لحظات مؤثره من الجميع وتصفيق كبير على مشاعر الأشقاء.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هاله فاخر، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.