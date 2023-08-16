بث مباشر.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكاتدرائية البشارة في الإسكندرية

تنقل «البوابة نيوز» فعاليات البث المباشر للعظة الأسبوعية التي يلقيها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال محور المحمودية بالإسكندرية.

تأتي العظة بمشاركة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

تنطلق العظة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، وتبث عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية.





جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

